〔印度央行〕一如预期维持政策利率在8.50%不变,突显其对通胀的担忧

路透孟买3月15日电---印度央行周四一如预期维持利率不变,突显出其在全球油价飙升后对通胀的担忧,即使经济成长已转为迟滞.

印度央行维持回购利率INREPO=ECI于8.5%不变,符合市场预期.上日公布的数据显示2月趸售物价指数 INWPI=ECI增幅为6.95%,略低于印度央行3月底预估的7%.

"尽管成长减速,但通胀风险犹存,这将影响到未来利率行动的时间和幅度,"印度央行在季度评估声明稿中表示.

印度央行并维持现金准备率于4.75%不变,上周五时意外调降75个基点.(完)