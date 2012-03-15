〔台湾股市〕收平,受宏达电和通信网路类指数拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月15日电---台湾股市周四回吐早盘涨势终场持平,受宏达电(2498.TW)和通信网路类指数.TINI拖累,二者分别跌3.17%和1.53%.
加权股价指数.TWII跌3.65点至8,121.62点,此前开高0.21%.
电子类指数.TELI持平,面板大厂友达(2409.TW)持续走低,跌0.98%,周二美国法院判定友达共谋操纵价格的罪名成立.[ID:nST0440090]
晶片设计商联发科(2454.TW)升2.45%.有报纸称公司或上调原本为6,000万的全年出货目标.
金融保险类指数.TFNI攀升0.51%.
台币兑美元TWD=TP升0.012,报29.548台币.
外资和陆资周三买超台股,本月共买超254亿台币.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为995.29亿台币,上日为1,250.31亿.(完)
--编译 梁睿雪;审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。