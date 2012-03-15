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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 13:55 BJT

〔台湾股市〕收平,受宏达电和通信网路类指数拖累

路透台北3月15日电---台湾股市周四回吐早盘涨势终场持平,受宏达电(2498.TW)和通信网路类指数.TINI拖累,二者分别跌3.17%和1.53%.

加权股价指数.TWII跌3.65点至8,121.62点,此前开高0.21%.

电子类指数.TELI持平,面板大厂友达(2409.TW)持续走低,跌0.98%,周二美国法院判定友达共谋操纵价格的罪名成立.[ID:nST0440090]

晶片设计商联发科(2454.TW)升2.45%.有报纸称公司或上调原本为6,000万的全年出货目标.

金融保险类指数.TFNI攀升0.51%.

台币兑美元TWD=TP升0.012,报29.548台币.

外资和陆资周三买超台股,本月共买超254亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为995.29亿台币,上日为1,250.31亿.(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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