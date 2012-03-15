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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 13:52 BJT

〔东京美债〕公债价格续跌,10年券收益率触及四个半月新高

路透东京3月15日电---美国公债周四在亚洲盘延续跌势,10年期公债收益率触及四个半月新高,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)上调经济展望和近期股市强势,推动投资者出脱公债.

10年期公债收益率US10YT=RR一度升至2.33%,为去年10月底以来最高,向10月28日高位2.42%靠拢.

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