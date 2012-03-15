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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 14:02 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑日圆触及10个月高位,公债收益率跳涨

路透惠灵顿/悉尼3月15日电---澳元兑日圆周四触及10个月高点,兑美元则反弹,公债收益率大涨至数月高点,此前投资者出脱避险的公债.

澳元和新西兰元兑日圆录得强劲涨幅.日圆近期取代美元,成为利差交易的融资货币.

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