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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 14:10 BJT

〔日本个股〕日立称2011/12年集团营业利润预估维持在4,000亿日圆不变

路透3月15日电---日本日立制作所(6501.T)称,

* 2011/12年集团营业利润预估维持在4,000亿日圆不变

* 2011/12年度集团税前获利预估修正为4,900亿日圆,原预估4,100亿日圆

* 2011/12年度集团净利预估修正为2,800亿日圆,原预估为2,000亿日圆

* 预计2011/12年度派息为每股8日圆.(完)

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