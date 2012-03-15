版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 14:17 BJT

〔标题新闻〕韩国外换银行执行长<004940.KS>称,计划进军包括中国和南美在内的新兴市场

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8EF1D2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐