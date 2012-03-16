新浪微博实名制或增加广告商兴趣

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海3月15日电---新浪微博进行用户实名制注册，或增加该平台对广告商的吸引力。新浪(SINA.O)力争今年开始从微博获得收入。

本周五起，北京用户需完成实名制注册，才能在新浪微博上发帖。上海和广州等大城市料将采取类似政策。

分析师称，实名制不太可能使用户活跃度急剧降低，反而可能增加广告商兴趣，因为实名制将消除垃圾帐户，并使新浪拥有珍贵的用户信息，从而促使该平台赚钱。

上海的营销顾问哈林顿（T.R. Harrington）说：“（实名制）对用户活跃度不会有重大影响，因为没有任何一个其他平台可以实时提供这一平台的功能。”

“从广告定点营销角度而言，微博有望更有价值。”

新浪微博被一些人称为中国版Twitter，分析师估计，新浪微博估值高达45亿美元，而根据Twitter新一轮融资情况，其估值约为80亿美元。

据北京艾瑞咨询（iResearch），中国去年在线广告市场规模增长57%至512亿元，超过传统报刊广告。

新浪是中国第四大广告平台，仅次于百度(BIDU.O)、谷歌中国(GOOG.O)和淘宝网。（完）