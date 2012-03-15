更正:《热点透视》英国政府可能发行百年或永久性债券,市场被迫接盘

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
(更正:译文有误,第一段应为,"比起英国央行手里接近3,250亿英镑的资产,这些卖到民间部门的资产,实在是微不足道",非"相比英国央行持有的接近3,250亿英镑资产,把不经济的投资品卖给民间部门看来有些卑鄙";倒数第二段应为,"央行买公债破坏了市场上对于超长券收益率却超低的客观判断",非"购买这些公债损害了对于超低收益率和超长期债权的正常看法")
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 王丽鑫
路透华盛顿3月14日电---这只是象征罢了.英国政府举债度日的样子像是没有明天,所以发行个几十亿英镑的100年期或永久债券相较于数兆英镑的债务来说,不过沧海一粟.比起英国央行手里接近3,250亿英镑的资产,这些卖到民间部门的资产,实在是微不足道.
但象征仍有其意义.在财政窘迫之际发行百年债券,当然会是有影响的象征.别提在1946年买进票息2.5%永久债券那些人的结局.这些债券的实际本金价值已跌掉97%,而且还在跌.想想现在,约4%的名义收益率看似合理,但实质收益率已略低于零,与通胀保值公债差不多.
对于未来几十年或几百年,除非发生货币革命才可能让英国成为长期低通胀的国家.英国的公共和家计部门都债台高筑,财政缺口又大.英国央行显然更关心促进国内生产总值(GDP)增长和降低举债压力,而不是维持通胀率在低点.这也是央行很快就要持有三分之一政府净未偿债务的原因.
央行买公债破坏了市场上对于超长券收益率却超低的客观判断.英国央行大买,监管当局亦同时要求银行和其他金融机构买进这些所谓的安全资产--尤其推荐退休基金买进超长券,导致市场毫无自由可言,反映出的判断也没有意义.
愚不可及的投资者才会主动去买百年券.但被迫要买进的投资者应该够多,能让该券成功发行.这是财政压迫最有力的例证.政府推促投资者接受很低甚至是负的回报,但手法微妙到上当的人甚至还搞不清楚情况.如果发债成功,将是政府压倒储蓄人的巧妙象征性胜利.(完)
--译文审校 田建华
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