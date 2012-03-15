〔瑞士央行〕维持瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎,并维持利率在近零水准

路透苏黎世3月15日电---瑞士央行周四维持瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎,并维持利率在近零水准,符合预期,但提高2012年经济成长预估至"接近于1%",并称这一汇率上限有助于经济稳定.

以下为瑞士央行声明要点:

* 将执行1.20的欧元/瑞郎下限

* LIBOR目标区间维持在0-0.25%

* 准备无限制购买外汇

* 将维持非常高的货币市场流动性

* 瑞郎汇率仍然很高

* 在可预见的未来,瑞士没有通胀风险

* 若全球形势恶化或瑞郎没有进一步贬值,则物价稳定面临的下行风险可能重现

* 准备好若经济前景和通缩风险显示有必要,将随时采取进一步措施

* 在整个预估区间,预计通胀率不会接近2%的物价稳定门槛.(完)