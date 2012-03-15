〔中国股市〕沪综指收跌至逾三周新低,消费板块逆势上涨

路透北京3月15日电---中国股市沪综指周四收跌至逾三周新低,在上日录得三个半月最大单日跌幅后,大盘继续回落,但食品,制药等消费板块逆势上涨.分析人士指出,两会结束进入政策观望期,市场将更趋谨慎,预计短线股指围绕半年线(2,364)进行震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,373.774点,跌17.456点,或0.73%,上一低位为2月20日的2,363.597.今日沪市A股成交金额为1,118.8亿元人民币,上日为1,702.5亿元.

今日消费板块表现相对强劲,三元股份(600429.SS)收高7.23%,报6.08元.

"前期消费品种反弹不明显,行业估值整个低于市场历史平均水平."第一创业证券分析师郭树华在提及消费板块今日表现时称.

他并指出,消费板块属于防御类品种,在股市调整过程中该类个股可能更具优势,后期比较看好家电、食品、饮料等.

以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三稍晚公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,A股及H股将于周四(15日)停牌一天,并将发出关于本行建议发行及配售新A股及新H股的公告.

对此郭树华认为,若短期新股扩容加大,大盘又处在攻坚阶段,肯定会分流资金,但管理层也考量了市场的承受能力,对新股上市炒作也有一定限制,影响料不会太大.

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,590.0点,跌1.08%,成交量为49,176手,该股指期货将于明日交割.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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