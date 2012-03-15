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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 14:57 BJT

〔瑞士经济〕政府上调2012年经济增长率预估至0.8%,前次预估为0.5%

路透苏黎世3月15日电---瑞士政府周四称:

* 预计2012年经济增长0.8%,前次预估为增长0.5%

* 预计2012年通胀率为下滑0.4%,前次预估为下滑0.3%

* 预计2013年经济增长1.8%,前次预估为增长1.9%

* 预计2013年通胀率为上升0.4%,前次预估为上升0.3%

* 欧元危机缓解为瑞士经济在未来数月复苏铺平道路 (完)

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