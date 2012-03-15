〔路透基点〕台湾康那香寻求15亿台币五年期再融资贷款--RLPC

资金将为康那香在2009年6月完成的15亿台币五年期贷款案提供再融资.当时的贷款案包括A部分7.50亿台币的定期贷款,最高综合费用为66.57个基点,以及B部分7.50亿台币商业票据担保,最高综合费用为79.6个基点.A部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码60个基点.B部分支付年担保费率75个基点.