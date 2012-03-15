版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:53 BJT

〔路透基点〕台湾康那香寻求15亿台币五年期再融资贷款--RLPC

路透香港3月15日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,台湾康那香股份有限公司正寻求一笔15亿台币的五年期再融资贷款.

消息人士称,至少有五家银行向康那香发出了提案.

资金将为康那香在2009年6月完成的15亿台币五年期贷款案提供再融资.当时的贷款案包括A部分7.50亿台币的定期贷款,最高综合费用为66.57个基点,以及B部分7.50亿台币商业票据担保,最高综合费用为79.6个基点.A部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码60个基点.B部分支付年担保费率75个基点.

国泰世华银行、第一银行、华南银行、台湾工业银行、台湾土地银行和兆丰国际商业银行担任主办银行和额度分配行.

康那香在台湾证券交易所上市,是一家生产个人护理产品的企业.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐