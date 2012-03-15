《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月15日

路透北京3月15日电---中国央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则 意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲 击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期. 他们并指出,今年公开市场到期量较少,加之热钱流入压力减小,致央行对冲需求趋弱,近期 更加倾向于使用短期正回购来平滑资金分布.虽然当前一年期央行票据有更多的机构需求,但 是三个月期央票恢复发行的可能性远大于一年期;若恢复发行成真,其发行利率或随91天期正 回购下探. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -60 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇