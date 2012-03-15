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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:06 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月15日

路透北京3月15日电---中国央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则
意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲
击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.

  他们并指出,今年公开市场到期量较少,加之热钱流入压力减小,致央行对冲需求趋弱,近期
更加倾向于使用短期正回购来平滑资金分布.虽然当前一年期央行票据有更多的机构需求,但
是三个月期央票恢复发行的可能性远大于一年期;若恢复发行成真,其发行利率或随91天期正
回购下探.

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
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       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
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       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/3-3/9        70       560        --       600        --       --       +30
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       3/10-3/16     130       160        --       860        --       --      -570
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       累计                                                                     -60

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

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