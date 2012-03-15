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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 15:02 BJT

〔印度经济〕财政部预估2012/13年度GDP增幅7.6%,2014财年料为8.6%

路透新德里3月15日电---印度财政部周四的一项报告表示:

* 2012/13年度GDP增速料在7.6%,2014财年料为8.6%

* 2012/13年度通胀可能趋缓,受偏紧的货币政策和政府措施影响

* 需采取更积极的措施抑制卢比大幅波动 (完)

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