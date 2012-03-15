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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:00 BJT

〔日本个股〕日立年度净利预估大幅调高40%,反映出售硬碟部门影响(更新版)

(新增细节)

路透东京3月15日电---日本日立制作所(6501.T)周四将年度净利预估调高40%,以反映将美国硬碟(硬盘)部门卖给Western Digital CorpWDC.N的影响.

日立上周完成出售日立环球存储科技(HGST)的交易,并表示正在重新评估财测.

日立周四表示,现在预估3月底结束的本财年净利2,800亿日圆(33.4亿美元),先前预估为2,000亿日圆.

日立亦调高全年税前获利预估至4,900亿日圆,原为4,100亿日圆.

日立维持预估营业利润4,000亿日圆,营收9.5兆(万亿)日圆.

日立公布财测之前,股价收跌0.4%至489日圆,日经指数.N225收高0.7%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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