〔中国金融〕截至去年底全国社保基金年均收益率为8.41%

路透北京3月15日电---中国全国社会保障基金理事会称,在2001年-2011年的11年里,全国社保基金共实现投资收益2,847亿元人民币,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点.

全国社保基金理事会网站周四发布的新闻稿称,社保基金去年基金投资已实现收益431亿元,实现收益率5.58%;交易类资产当期公允价值变动额为－357亿元,全年基金投资收益74亿元,投资收益率0.85%.

"股票投资收益波动大,但只要在合理价位上购买股票,坚持长期投资,从长期看,仍可获得比固定收益产品更高的收益."新闻稿称.

截止到2011年底,社保基金会投资运营总资产8,689亿元.其中,直接投资资产为5,042亿元,占58.03%;委托投资资产为3,647亿元,占41.97%.

到2011年底,各大类资产的实际比例分别为:固定收益占50.66%,股票资产占32.39%,实业投资占16.31%,现金及等价物占0.64%.

社保基金会于2003年6月开始投资股票,历年股票资产占全部资产的比例平均为19.22%,累计获得投资收益1,326亿元,占全部投资收益的46%;累计投资收益率为364.5%,年化投资收益率达到18.61%,比全部基金累计平均收益率高出10个多百分点.

新闻稿称,截至2011年底,全国社保基金共受托管理个人账户基金本金543.62亿元,获得记账收益及风险准备金114.31亿元,年均投资收益率为10.27%,超过同期通货膨胀率近8个百分点,比承诺收益率高出6.8个百分点.

中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙此前表示,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用于股票和直接投资.[ID:nSB1298270]

全国社保基金理事会表示,今年将继续多渠道筹集社会保障基金;认真审定和执行各类资产配置计划;以及做好各类投资工作,努力提高投资收益水平.(完)