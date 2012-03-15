修正:〔国际油市〕布兰特原油期货下跌,受美国库存增加影响

(更正:内文第三段美国原油期货代码修改为"CLc1",原译误为布兰特原油代码)

路透珀斯3月15日电---布兰特原油周四小幅下跌,为连续第二个交易日下滑,因美元走坚且美国原油库存增加,但油价守在每桶124美元上方,因伊朗供应疑虑支撑信心.

0646GMT,伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1下跌0.12美元至每桶124.85美元,周三结算价下跌1.25美元,报124.97美元.4月合约将在周四收盘时到期.

美国4月原油期货CLc1升0.33美元至每桶105.76美元,周三结算价跌1.28美元至105.43美元.

"我认为,今日市场对美国能源资料协会(EIA)好坏不一的库存数据做出反应.此数据利空原油,因为原油库存增幅略微高于市场预期,"澳新银行分析师Natalie Robertson称.

政府数据显示,美国原油期货合约交割地--库欣的库存增加250万桶至九个月高位.库欣库存八周增幅创下2009年初以来最大,库存水准升至2011年6月以来最高.

美元因对美国经济复苏的乐观情绪增强而上涨,亦给油价带来压力.美元兑日圆触及11个月高位,兑欧元触及一个月高位.

Robertson表示,美元上涨和美国原油库存增加抵消了伊朗局势依然紧张的影响,后者给布兰特原油造成了10-15美元的升水.

两位消息人士透露,美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三讨论了释放紧急石油储备的可能,这是奥巴马开始试探全球是否支持他拉低燃料价格的努力的首个讯号.[ID:nSB1434074](完)