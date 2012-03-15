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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:25 BJT

〔印度财政〕2012/13财年财政赤字与GDP之比料为4.1%--财政部

路透新德里3月15日电---印度财政部周四公布的报告显示,始于4月1日的财年,印度财政赤字与国内生产总值(GDP)之比料为4.1%.

外界广泛预计印度本财年会因大笔补助待付和税收迟滞,财政赤字将远离4.6%的目标.

该报告还称,预计始于2013年4月的财年财政赤字进一步降至3.5%.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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