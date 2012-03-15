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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 15:43 BJT

〔日圆汇率〕日本财务省官员称,日圆有可能因市场炒作而恢复升势

路透东京3月15日电---日本财务省财务官中尾武彦周四称,市场投机行为有可能造成日圆再次升值.

掌管国际事务的中尾武彦还表示,日本正继续监控汇率走势,必要时会采取行动.他在东京一场研讨会上发表此番讲话.

美元兑日圆周四在亚洲市场创下11个月新高,兑欧元触及一个月高点,因市场愈发乐观看待美国经济复苏,且美债收益率上涨.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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