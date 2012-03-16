全球三成员工认为工作场所无心理安全感--调查

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月14日电---根据一项新调查，世界各地的企业应着手提升员工满意度了，因为有十分之三的员工觉得，工作场所无法让他们从心理上感到安全和健康。
调查公司Ipsos为路透进行的这项调查显示，不论是出于精神紧张、人际摩擦、受到挫折、缺乏回馈还是升职等原因，来自24个国家的受访员工中有27%的人表示，不满意他们工作环境中的心理健康状况。
Ipsos Public Affairs高级副总裁埃弗谢德（Alexandra Evershed）称：“雇主不仅要关心员工的身体健康，也需要关心他们的心理健康。十分之三属于相当高的比例，在阿根廷、墨西哥和匈牙利，这一比例则分别达44%、43%和42%。”
受访的14,618名员工中，有47%认为他们的工作场所让人从心理上觉得安全和健康，有26%的受访者表示不确定。
尽管北美地区的许多员工假期比欧洲员工少，工作时间可能也较长且享受的社会服务少，但美国和加拿大的员工对工作场所精神健康状况最为满意，紧随其后的是印度、澳大利亚、英国和南非。
埃弗谢德称，一些国家经济状况的改善，或促使员工给予正面评价。
根据调查，年过五旬、家庭收入状况不错且学历较高的老员工，对工作场所精神健康状况最为满意。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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