〔中国票据市场〕转贴利率续跌但降幅收窄,季末因素令机构观望情绪浓重

路透上海3月15日电---中国票据市场转贴利率周四继续下行,但跌幅照前收窄.票源"供不应求"局面得以缓解,买卖盘数量相对平衡.业内人士表示,除前期大幅下降后,转贴利率技术性回调因素之外,季末因素所引起的观望情绪也令买盘减少.

交易员指出,虽然票市目前仍呈现跌势,但今日买盘量明显减少.一方面收票机构前期收票已经达到一定规模,需要技术性整固.另一方面,机构对于季末翘尾因素仍心有余悸,且3月已经过半,警惕心理油然而生,减少交易.

"虽然感觉目前(转贴利率)依然延续跌势,但是市场多少受季末因素影响,随着月末临近跌势或会有所放缓,甚至有翘尾现象."东北一银行交易员称.

华南一银行交易员认为,今日转贴利率下跌减缓可能更多来自心理层面,鉴于现实中信贷额度和资金面均相对宽松,3月下半月转贴利率"跌多涨少"的可能性较大.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四主要品种依然走稳,央行公开市场本周加大回笼力度,但宽松的资金面并未受到丝毫干扰,预计近期仍将以低位盘整走势为主.[ID:nSB1434594]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 6.2077/5.9000 6.5331/6.2602 7.5927/7.1651

上日 6.2304/5.9256 6.5592/6.2848 7.6255/7.1924

------------------------------------------------------

变动 -2.27/-2.56 -2.61/-2.46 -3.28/-2.73

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.2445,较上日的5.2456%小跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2880/3.2310 3.3311/3.2751

上日 3.2971/3.2431 3.3370/3.2849

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>