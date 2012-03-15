〔美国个股〕摩根大通CEO发内部备忘录,回应高盛员工公开辞职信风波

路透3月15日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙在回应高盛员工公开辞职信风波的内部备忘录中,要求员工不要占竞争对手的便宜,应集中精力加强摩根大通自己的标准.

据摩根大通内部看过该备忘录的消息人士称,迪蒙没有提到高盛,但显然针对的是那场辞职风波.

该消息人士称,这份备忘录先发给了摩根大通的全球运营委员会,而后转发给更多员工.

摩根大通拒绝就此备忘录置评.

高盛集团(GS.N)周三被自己人猛烈抨击,之前任职于高盛证券衍生品部门的史密斯(Greg Smith)在纽约时报意见专栏中刊文表示,高盛是"我所见过最恶毒和最有破坏性的地方."

高盛以一篇简短声明回应."我们不同意(史密斯)表达的观点,我们认为这并未反映我们经营业务的方式.在我们看来,只有客户成功,我们才能成功.这一基本信念是我们经营的核心." [ID:nSB1433968].(完)