〔美国个股〕摩根大通CEO发内部备忘录,回应高盛员工公开辞职信风波

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透3月15日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙在回应高盛员工公开辞职信风波的内部备忘录中,要求员工不要占竞争对手的便宜,应集中精力加强摩根大通自己的标准.
据摩根大通内部看过该备忘录的消息人士称,迪蒙没有提到高盛,但显然针对的是那场辞职风波.
该消息人士称,这份备忘录先发给了摩根大通的全球运营委员会,而后转发给更多员工.
摩根大通拒绝就此备忘录置评.
高盛集团(GS.N)周三被自己人猛烈抨击,之前任职于高盛证券衍生品部门的史密斯(Greg Smith)在纽约时报意见专栏中刊文表示,高盛是"我所见过最恶毒和最有破坏性的地方."
高盛以一篇简短声明回应."我们不同意(史密斯)表达的观点,我们认为这并未反映我们经营业务的方式.在我们看来,只有客户成功,我们才能成功.这一基本信念是我们经营的核心." [ID:nSB1433968].(完)
--编译 白云;审校 程琳
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。