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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:43 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第三天收高并创八个月收盘高位,出口股扬升(更新版)

(新增细节)

* 日经指数涨0.7%,东证股价指数涨0.8%

* 日圆走软提振出口股,马自达劲扬6%

* 日经指数短期目标位在10,207点和10,500点左右--野村

* 夏普管理层变动,股价下跌

路透东京3月15日电---日股日经指数周四连续第三天上扬,创八个月收盘新高,出口股上扬,因日圆走软,且最近公布数据提振对美国经济复苏的信心.

日圆兑美元JPY=EBS跌至11个月低点84.187,可能令日本出口商感到些许宽慰.

出口股中,佳能(7751.T)跳涨3.7%,本田汽车(7267.T)涨3.5%.丰田汽车(7203.T)升2.9%.

日经指数.N225升0.7%至10,123.28点.东证股价指数.TOPX升0.8%至863.61点.

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