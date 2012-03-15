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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 15:56 BJT

〔路透专访〕日本民主党资深官员小泽一郎警告称反对提高消费税的议案

路透东京3月15日电---日本民主党资深官员小泽一郎警告将投票反对提高消费税来为社会保障融资的议案,再一次表明了日本首相野田佳彦为修补该国破败的财政问题所面临的困境.

之前曾担任日本民主党干事长的小泽一郎在接受路透专访时表示,仍希望野田佳彦能够三思其计划.野田拟在2015年10月前,分两步将当前为5%的消费税率提高一倍.

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