诺基亚设计主管称正在研发平板电脑

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基3月15日电---诺基亚NOK1V.HE设计主管阿赫蒂萨里(Marko Ahtisaari)在接受芬兰杂志《Kauppalehti Optio》采访时表示，他现在三分之一的时间用于为诺基亚设计一款平板电脑，该产品将从数以百计挑战iPad的产品中脱颖而出。

该杂志援引阿赫蒂萨里的话称："我们正在研发这一产品。"

诺基亚首席执行官埃洛普(Stephen Elop)称，公司对平板电脑很感兴趣，但也强调，与主导该市场的苹果(AAPL.O)iPad竞争，诺基亚的策略需要有别于其它竞争对手。

诺基亚发言人周四称："我们继续对平板电脑领域保持关注，但暂无具体公告。"

外界普遍认为，诺基亚将于今年晚些时候发布一款自主研发的平板电脑，产品将使用微软(MSFT.O)Windows 8操作系统。(完)