版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 16:04 BJT

〔金属期市〕LME期铜持平,关注美元走势和中国形势

* 美元指数触及近两个月高位

* LME期铜可能跌至每吨8,342美元--技术分析

* 关注1230GMT公布的美国一周初请失业金数据

路透新加坡3月15日电---伦敦期铜价格周四持平,,因美元坚挺使得人气受抑,此外对中国经济复苏放缓的担忧亦给市场带来压力.昨日为下跌1%.

美元指数.DXY涨至近两个月高位,这给以美元计价的大宗商品构成压力,因为削弱了持有其他货币的投资者的购买力.

伦敦期铜本周在8,400-8,600美元区间盘整,投资者权衡全球经济增长前景整体改善与中国铜需求复苏令人失望的影响.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐