〔金属期市〕LME期铜持平,关注美元走势和中国形势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美元指数触及近两个月高位
* LME期铜可能跌至每吨8,342美元--技术分析
* 关注1230GMT公布的美国一周初请失业金数据
路透新加坡3月15日电---伦敦期铜价格周四持平,,因美元坚挺使得人气受抑,此外对中国经济复苏放缓的担忧亦给市场带来压力.昨日为下跌1%.
美元指数.DXY涨至近两个月高位,这给以美元计价的大宗商品构成压力,因为削弱了持有其他货币的投资者的购买力.
伦敦期铜本周在8,400-8,600美元区间盘整,投资者权衡全球经济增长前景整体改善与中国铜需求复苏令人失望的影响.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。