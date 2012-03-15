〔金属期市〕LME期铜持平,关注美元走势和中国形势

* 美元指数触及近两个月高位

* LME期铜可能跌至每吨8,342美元--技术分析

* 关注1230GMT公布的美国一周初请失业金数据

路透新加坡3月15日电---伦敦期铜价格周四持平,,因美元坚挺使得人气受抑,此外对中国经济复苏放缓的担忧亦给市场带来压力.昨日为下跌1%.

美元指数.DXY涨至近两个月高位,这给以美元计价的大宗商品构成压力,因为削弱了持有其他货币的投资者的购买力.