版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 16:06 BJT

〔标题新闻〕若油价触及每桶135美元,印度航空业2011/12财年将亏损逾25亿美元--亚太航空中心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI8E8DS01J]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐