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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 16:15 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元脱离一个月低点,瑞士央行将公布利率决议

0759GMT---欧元/美元EUR=上涨0.2%至1.3052美元,脱离稍早所及一个月低点1.3004,并守在1.30上方,据称该水准存在期权障碍.

美国乐观的经济数据以及美国收益率上升支撑美元.美元指数.DXY跌0.1%报80.456,之前一度触及八周高位80.738.

美元兑日圆JPY=涨0.1%至83.71日圆,脱离84.187日圆的高位.

瑞郎EURCHF=CHF=持稳,上日下跌.0830GMT瑞士央行将公布利率决议.(完)

--编译 李爽;审校 白云

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