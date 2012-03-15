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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 16:16 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低1.2%,油价持坚和实货供应减少限制跌幅

路透曼谷3月15日电---东京橡胶期货周四收低1.2%,近期涨势丧失动能,但交易商表示,油价持坚和实货市场供应减少令橡胶跌幅受限.

TOCOM指标8月期胶<0#JRU:>跌4.1日圆,或1.2%,结算价报每公斤333.1日圆(3.98美元).

周四公布的路透调查显示,合约到第二季结束前价格料将为每公斤335日圆.[ID:nSB1435032]

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