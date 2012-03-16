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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 10:09 BJT

〔中国能源〕页岩气十二五规划发布,2015年目标产量为65亿立方米

路透北京3月16日电---中国国家能源局周五发布页岩气"十二五"(2011-2015年)规划称,2015年页岩气目标产量为65亿立方米.

规划并称,中国力争2020年页岩气产量达到600-1,000亿立方米.此外,十二五期间目标探明页岩气地质储量6,000亿立方米,可采储量2,000亿.

中国已将页岩气摆到能源勘查开发重要位置.中国国土资源部此前表示,2020年国内页岩气产量可望达1,000亿立方米以上,且今年计划开展1-2批页岩气探矿权招标出让.[ID:nSB1422778](完)

--发稿 苏丹；撰写 康熙泽; 审校 张喜良

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