〔新闻稿〕标准普尔确认丰田汽车长期评级为'AA-',展望负面

(以下摘自标普发布的新闻稿)

3月15日电---日本丰田汽车(7203.T)成功维持格外强劲的财务状况,抵御了企业环境困难和强势日圆的影响.

我们预计,该公司疲弱的获利能力将逐步得到改善,因业务运转已经恢复正常.

我们确认丰田汽车'AA-'的长期评级和'A-1+'的短期评级.展望维持'负面'.

负面展望反映出日本可能出现生产过剩,从而导致丰田汽车获利能力的提升被推迟.(完)