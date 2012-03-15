〔中国债市〕财政部下周四将进行500亿元国库现金定存招标,期限六个月

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透上海3月15日电---中国财政部周四公告称,将于下周四(22日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.
刊登在财政部网站的公告显示,本次国库现金定期存款招标为今年第二期,存款起息日3月22日,到期日9月20日.具体招标时间为3月22日上午9:00-9:30.
今年此前财政部进行的国库现金定存招标具体情况为:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
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300
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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