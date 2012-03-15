〔中国债市〕现券收益率震荡上行,正回购利率下行未消除机构谨慎心态

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月15日电---中国银行间债市周四现券收益率震荡上行.昨日国务院总理记者招待会引发的市场情绪波动尚未完全消除,今日又曝出重庆市领导职位调整,政局变化进一步加重了市场观望情绪,债市买气不兴推动收益率继续震荡走升.
交易员并表示,央行公开市场91天正回购中标利率下跌,也许是央行有意打压市场利率,市场不安情绪获得少许宽慰,但由于信号趋势不明,作用有限,预计近期债市还将维持震荡走势.
"大家都在谈论薄熙来,交易关注的少了,买盘还是比较的弱,"华南一银行交易员称,"正回购利率下跌,现在也说不准央行真正的意图,对债市的积极意义不是非常明显."
他并表示,如果目前宽松的资金面能够维持,央行正回购利率下跌有利于收益率曲线的陡峭化倾向,预计目前的收益率反弹空间有限.
中国总理温家宝公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思"一天之后,重庆高层的人事巨变即告落实.重庆市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代近期倍受关注的薄熙来.[ID:nSB1434328]
据央行公告,公开市场周四进行的200亿元91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp)至3.14%,打破约七个月稳势.[CN/MMTCN]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3549 2.8841
上日 2.3218 3.0039
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4470/3.4000
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8895/2.8455
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6105/3.5545 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。