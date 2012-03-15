〔中国债市〕现券收益率震荡上行,正回购利率下行未消除机构谨慎心态

路透上海3月15日电---中国银行间债市周四现券收益率震荡上行.昨日国务院总理记者招待会引发的市场情绪波动尚未完全消除,今日又曝出重庆市领导职位调整,政局变化进一步加重了市场观望情绪,债市买气不兴推动收益率继续震荡走升.

交易员并表示,央行公开市场91天正回购中标利率下跌,也许是央行有意打压市场利率,市场不安情绪获得少许宽慰,但由于信号趋势不明,作用有限,预计近期债市还将维持震荡走势.

"大家都在谈论薄熙来,交易关注的少了,买盘还是比较的弱,"华南一银行交易员称,"正回购利率下跌,现在也说不准央行真正的意图,对债市的积极意义不是非常明显."

他并表示,如果目前宽松的资金面能够维持,央行正回购利率下跌有利于收益率曲线的陡峭化倾向,预计目前的收益率反弹空间有限.

中国总理温家宝公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思"一天之后,重庆高层的人事巨变即告落实.重庆市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代近期倍受关注的薄熙来.[ID:nSB1434328]

据央行公告,公开市场周四进行的200亿元91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp)至3.14%,打破约七个月稳势.[CN/MMTCN]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3549 2.8841

上日 2.3218 3.0039

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4470/3.4000

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8895/2.8455

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6105/3.5545 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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