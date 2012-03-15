〔欧洲汇市〕瑞郎走升,此前瑞士央行宣布维持汇价目标不变

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透伦敦3月15日电---瑞郎兑欧元周四升至盘中高位,部分扳回昨日跌幅,此前瑞士央行称,将维持欧元兑瑞郎的1.20瑞郎汇价下限.
交易员称,一些人原本揣测央行会调高该上限.瑞士央行重申将执行1.20的下限,且准备好必要时采取进一步措施.
欧元兑瑞郎EURCHF=在EBS平台一度跌至1.20851瑞郎,央行决策公布前约在1.2116.周三欧元触及两个月高位1.2147.
美元兑瑞郎CHF=亦跌至约0.9265瑞郎,之前交投在0.9285.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
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