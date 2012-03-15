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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 16:55 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎走升,此前瑞士央行宣布维持汇价目标不变

路透伦敦3月15日电---瑞郎兑欧元周四升至盘中高位,部分扳回昨日跌幅,此前瑞士央行称,将维持欧元兑瑞郎的1.20瑞郎汇价下限.

交易员称,一些人原本揣测央行会调高该上限.瑞士央行重申将执行1.20的下限,且准备好必要时采取进一步措施.

欧元兑瑞郎EURCHF=在EBS平台一度跌至1.20851瑞郎,央行决策公布前约在1.2116.周三欧元触及两个月高位1.2147.

美元兑瑞郎CHF=亦跌至约0.9265瑞郎,之前交投在0.9285.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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