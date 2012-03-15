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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 16:48 BJT

〔瑞士经济〕央行上调2012年经济增长率预估至1.0%,先前预计为0.5%

路透苏黎世3月15日电---瑞士央行周四公布最新经济预估:

* 预计2012年经济增长率约为1.0%(前次预估约为0.5%)

* 预计2012年通胀率为下滑0.6%(前次预估为下滑0.3%)

* 预计2013年通胀率为0.3%(前次预估为0.4%)

* 预计2014年通胀率为0.6%

* LIBOR目标区间维持在0-0.25% (完)

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