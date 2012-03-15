《企业看点》--3月15日财务活动报导摘要(更新版)

(新增头五条)

路透班加罗尔3月15日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 以色列财经报纸Calcalist周四报导,数字付费电视技术与解决方案提供商--NDS集团正就思科(Cisco System)(CSCO.O)以50亿美元收购该公司进行初步谈判.[ID:nL5E8EF0ME]

* 法国回声报周四报导,法国工程集团阿尔斯通(ALSO.PA)正考虑进行并购,潜在目标是西班牙风力涡轮机制造商Gamesa(GAM.MC)、丹麦的Vestas (VWS.CO)以及德国的REpower.[ID:nL5E8EF0D9]

* Parkiet周四援引匿名人士消息称,法国电讯FTE.PA正考虑出售旗下波兰公司TPSATPSA.WA部分经营不善的固网业务,欲侧重于移动业务.[ID:nL5E8EF08T]

* 俄罗斯商业日报(Vedomosti)周四援引银行业人士消息报导,俄罗斯国有银行Sberbank (SBER.MM)计划于4月出售7.6%的股份.[ID:nL5E8EF02O]

* 印度Business Standard周四报导,旅游中介经营商Thomas Cook(TCG.L)已至少收到八份竞价,欲购买其印度部门股份,其中包括私募公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR)(KKR.N)和凯雷[CYL.UL].[ID:nL4E8EF1DM]

* 洛杉矶时报报导,电影制片人Peter Guber已加入前美国职篮联盟(NBA)球星魔术强生(魔术师约翰逊)为首的团队,将竞购美国职棒洛杉矶道奇队[ID:nL4E8EEACE].(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.