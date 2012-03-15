《企业看点》--3月15日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增头五条)
路透班加罗尔3月15日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 以色列财经报纸Calcalist周四报导,数字付费电视技术与解决方案提供商--NDS集团正就思科(Cisco System)(CSCO.O)以50亿美元收购该公司进行初步谈判.[ID:nL5E8EF0ME]
* 法国回声报周四报导,法国工程集团阿尔斯通(ALSO.PA)正考虑进行并购,潜在目标是西班牙风力涡轮机制造商Gamesa(GAM.MC)、丹麦的Vestas (VWS.CO)以及德国的REpower.[ID:nL5E8EF0D9]
* Parkiet周四援引匿名人士消息称,法国电讯FTE.PA正考虑出售旗下波兰公司TPSATPSA.WA部分经营不善的固网业务,欲侧重于移动业务.[ID:nL5E8EF08T]
* 俄罗斯商业日报(Vedomosti)周四援引银行业人士消息报导,俄罗斯国有银行Sberbank (SBER.MM)计划于4月出售7.6%的股份.[ID:nL5E8EF02O]
* 印度Business Standard周四报导,旅游中介经营商Thomas Cook(TCG.L)已至少收到八份竞价,欲购买其印度部门股份,其中包括私募公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR)(KKR.N)和凯雷[CYL.UL].[ID:nL4E8EF1DM]
* 洛杉矶时报报导,电影制片人Peter Guber已加入前美国职篮联盟(NBA)球星魔术强生(魔术师约翰逊)为首的团队,将竞购美国职棒洛杉矶道奇队[ID:nL4E8EEACE].(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 张若琪/梁睿雪;审校 张涛/程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。