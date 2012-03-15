〔中国债市〕人民币利率互换小跌,追随外盘冲高后被宽松资金面推低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周四小跌.市场人士表示,IRS早盘受外盘影响一度冲高,后来在依旧宽松资金面的推动下,落于较昨日收盘价稍低的位置.
"今天IRS level没太大变化,"上海一外资银行交易员称,"昨天美元rates那边涨很多,国内跟着global涨了七八个点;结果货币市场利率还是很低,又把利率推下来了."
他并表示,预计近期IRS仍会盘整,当前机构做多或做空的意愿均不强;市场上没有热点,不过前期公布的经济数据都不算太好,市场整体的风险情绪不好,比较谨慎.
上海另一大型银行交易员则表示,其并不看好IRS后期走势,因为资金面不会一直这么宽松下去.
新兴市场公债较美国公债利差11EMJ周三缩窄至300个基点下方,为2011年8月来首见.[ID:nSB12YhRkH]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四主要品种依然走稳,央行公开市场本周加大回笼力度,但宽松的资金面并未受到丝毫干扰,预计近期仍将以低位盘整走势为主.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1767/3.2933 3.1050/3.1936 3.1843/3.2829 3.3514/3.4486 3.3160/3.5960
周三 3.1760/3.2780 3.1150/3.1950 3.1650/3.2483 3.3500/3.4433 3.2950/3.5975
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变动 +0.0007/+0.0153 -0.0100/-0.0014 +0.0193/+0.0346 +0.0014/+0.0053 +0.0210/-0.0015
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。