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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 17:27 BJT

〔欧元债市〕10年期意大利债券较德债利差降至285基点,为8月底来最低

路透米兰3月15日电---10年期意大利BTP债券较德债利差周四降至285个基点,为8月底来最低.

近几天,该利差稳步缩窄,因对意大利公共财政状况的忧虑缓解.(完)

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