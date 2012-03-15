〔新闻稿〕瑞士央行:以最大决心执行1.20的欧元/瑞郎最低目标汇价

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
(以下摘自瑞士央行周四季度货币政策回顾会议后发布的声明稿)
瑞士央行将继续以最大的决心,执行欧元/瑞郎1.20的最低汇率.为了这一目的,已做好了无限量购买外汇的准备.三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间仍维持在0.00-0.25%不变.瑞士央行将继续把货币市场上的流动性维持在非常高的水准上.
即便是在当前的水平上,瑞郎汇价仍很高.在可预见的将来,瑞士不存在通胀风险.相较于12月,通胀预估进一步下降.如果全球经济状况较此前的预期为差,抑或瑞郎汇价位进一步走弱,那么就如所预期的那样,物价稳定的下行风险或重新.如果从经济前景和通缩风险两方面考虑有必要,那么瑞士央行准备随时采取进一步的措施.
"全球经济形势参差不齐,美国第四季经济成长意外正面,但欧元区和日本GDP下降.瑞士过去一年经济成长大幅放缓.汇率波动令第四季工业增加值下降.尽管瑞郎高汇率继续给经济带来强大挑战,但最低汇率在发挥作用.瑞士已经降低了汇率波动性,并令企业高层有一个更好的规划平台.瑞士经济企稳的迹象愈发明显.瑞士央行现在预计2012年经济温和成长,增速接近1%.
"近来金融市场形势有所缓解.但不确定性依然很高.尚不清楚解决欧债危机的进展是否会成功地长期化解困境.而且,地缘政治紧张有可能会导致油价进一步上升.瑞士抵押贷款和住宅房屋市场方面,失衡迹象加重.若这种状况进一步加剧,可能对金融稳定带来巨大风险.
"相比去年12月,瑞士央行基于假设三个月Libor为零所作的通胀预估,已被再次下调.短期内,通胀将进一步往负值发展.瑞郎去年升值起到了比预期更强的压低物价作用.较长期而言,通胀将会下滑,因为欧元区增长前景恶化且瑞郎保持高估值.就2012年而言,通胀率预测是负的0.6%,2013年是正的0.3%,2014年是0.6%."(完)
--编译 王洋/李爽/隋芬;审校 高琦
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