路透伦敦3月15日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:依旧承压,已跌破云区顶部的支撑和55日移动均线和50%回档支撑位1.3055,今日开始守住1.3000支撑的稍上方.

小时图有一定程度的背离,在进一步下跌前,我们或会看到短期内有反弹.我们预计欧元将跌至2月低点1.2974/54,其后是1月低点1.2624.

盘中的涨势将在1.3192/1.3291遇阻,在此下方仍将直接承受卖压.我们仍认为近期高位1.3487将是短期上限.在此下方,欧元前景仍看空.

美元/日圆:已达到并超越83.80的初步短期目标位,应该出现一定的获利了结.不过即便是这波走势出人意料的坚挺,我们也认为不会出现反转行情.我们注意到市场盘中超买,至少在极短期内应呈现盘整.

目标位在4月高位85.53,接着是86.80.这是始自2007年的跌势的23.6%回档位.从240分钟图上看,市场云区支撑位上方仍将获得支撑,目前该云区支撑位在81.35/80.95.在这之前的83.33和81.87/96(盘中费波纳奇回档技术位和3月2日高位)小有支撑.

欧元/英镑:已突破两个月上行通道0.8318英镑,但我们还在等待收于该水准下方,才能确认下行趋势.这应足以暗示重拾下行趋势并瞄准2月低点0.8265和1月低点0.8221.我们认为0.8423是短期高点,但关键阻力位仍在0.8505/30(近期高位和8个月下行趋势).只要在此水准受限,中期内仍将看空.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]