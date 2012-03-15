港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透伦敦3月15日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:依旧承压,已跌破云区顶部的支撑和55日移动均线和50%回档支撑位1.3055,今日开始守住1.3000支撑的稍上方.
小时图有一定程度的背离,在进一步下跌前,我们或会看到短期内有反弹.我们预计欧元将跌至2月低点1.2974/54,其后是1月低点1.2624.
盘中的涨势将在1.3192/1.3291遇阻,在此下方仍将直接承受卖压.我们仍认为近期高位1.3487将是短期上限.在此下方,欧元前景仍看空.
美元/日圆:已达到并超越83.80的初步短期目标位,应该出现一定的获利了结.不过即便是这波走势出人意料的坚挺,我们也认为不会出现反转行情.我们注意到市场盘中超买,至少在极短期内应呈现盘整.
目标位在4月高位85.53,接着是86.80.这是始自2007年的跌势的23.6%回档位.从240分钟图上看,市场云区支撑位上方仍将获得支撑,目前该云区支撑位在81.35/80.95.在这之前的83.33和81.87/96(盘中费波纳奇回档技术位和3月2日高位)小有支撑.
欧元/英镑:已突破两个月上行通道0.8318英镑,但我们还在等待收于该水准下方,才能确认下行趋势.这应足以暗示重拾下行趋势并瞄准2月低点0.8265和1月低点0.8221.我们认为0.8423是短期高点,但关键阻力位仍在0.8505/30(近期高位和8个月下行趋势).只要在此水准受限,中期内仍将看空.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。