〔中国基金〕去年并购基金投资额创新高,但募资额创新低--清科

路透上海3月15日电---据清科集团最新报告,2011年中国并购基金的投资金额逾40亿美元,创下至少六年来新高.不过去年募集完成的并购基金仅两家,募资总额仅2.67亿美元.

报告指出,近两年来,中国并购基金的投资较前几年明显活跃,2010年中国并购基金完成20起并购投资,涉及金额35.88亿美元;2011年完成11起投资,涉及金额41.49亿美元.

报告称,2010年国家出台的兼并重组利好政策为并购基金的投资注入推动力,部分企业在宏观经济政策推动下,出售意向将明显加强,从而为并购市场提供大量的并购标的.

从过去六年来看,中国并购基金的被投企业分布在连锁及零售、房地产和化工原料及加工等一级行业.其中,连锁及零售以共八起居第一位,房地产和化工原料及加工分别达五起,并列第二位.从投资金额来看,化工原料及加工名列第一,总金额为25.77亿美元;房地产名列第二,金额为13.66亿美元.

并购基金是目前欧美成熟金融市场私募股权基金(PE)的主流模式.目前全球有超过9,000家PE管理运营着逾1.90万亿美元资产,其中并购基金占63.0%.不过中国并购基金仍处于萌芽发展阶段,去年中国有逾500只PE基金完成募集,募资完成规模达约500亿美元.(完)