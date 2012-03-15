〔路透基点〕国开行牵头筹组重庆轻轨6号线二期工程79亿元贷款案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月15日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,中国国家开发银行将牵头办理对重庆轻轨6号线二期工程的79亿元人民币25年期贷款案.
其他几家大型国有银行也在寻求获得内部信贷审批,作为放贷行参与该交易.其中包括中国银行,此前该行曾有意担任牵头行,但现已决定作为一般银行参与.
国开行为该项目一期工程先行放款的另一笔76亿元人民币25年期贷款,也正在市场兜售.消息人士称,国开行已邀请其他几家银行接手部分贷款.
同时,中国银行正牵头为轻轨6号线的会展中心支线筹组35.6亿元人民币25年期贷款.但消息人士称,只有国家发改委批准这一建设项目后,这项联贷案才会启动.
这三笔贷款的利率均等同于中国人民银行基准利率.偿还计划也相同,四年的宽限期后按非等额分期方式每半年还款一次.
根据重庆市轨道交通网站信息,6号线一期建设于2009年开工,计划在2012年完成.支线项目也计划在2012年开始运行,6号线二期项目将在2013年投入运营.
当地媒体报导称,6号线工程在2011年6月获得来自保险资金的30亿元融资,期限为五年.(完)
--编译 李爽; 审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。