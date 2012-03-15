〔中港股市〕港股小幅收高,但地产股拖累沪市收跌至逾三周新低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收跌0.8%
* 腾讯触及八个月高位,推动恒指升至平盘上方
* 中资地产股延续疲势,因对宽松举措的期望削弱
* 中资银行股走软,因融资忧虑重燃
* 重庆相关个股下挫,此前该市领导层更换
路透香港3月15日电---香港股市周四小幅上涨,主要受中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)跳涨4.1%的提振,周三晚该公司公布第四季营收激增43%,优于预期.
内地股市连续第二天收低,其中沪综指收跌至2月21日以来最低水准,跌0.8%,报2,373.8点.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。