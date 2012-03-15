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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 17:48 BJT

〔中港股市〕港股小幅收高,但地产股拖累沪市收跌至逾三周新低

* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收跌0.8%

* 腾讯触及八个月高位,推动恒指升至平盘上方

* 中资地产股延续疲势,因对宽松举措的期望削弱

* 中资银行股走软,因融资忧虑重燃

* 重庆相关个股下挫,此前该市领导层更换

路透香港3月15日电---香港股市周四小幅上涨,主要受中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)跳涨4.1%的提振,周三晚该公司公布第四季营收激增43%,优于预期.

内地股市连续第二天收低,其中沪综指收跌至2月21日以来最低水准,跌0.8%,报2,373.8点.

恒生国企指数.HSCE收低0.5%,恒生指数.HSI小幅收高0.2%.

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