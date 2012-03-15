《外汇动态》欧元下跌,或令德国央行处于两难境地

0935GMT---德国2月通胀率年率意外升至2.3%,而德国有460家银行参与了欧洲央行的长期再融资操作.德国央行总裁魏德曼以对该项操作表达了保留态度.

要是欧元兑美元EUR=D4持续下滑,且德国通胀在油价LCOc1上扬的情况下持续升高,德国央行可能会咬牙切齿.

德国央行抵挡欧洲央行注资操作的空间可能有限,因有超过半数接受欧洲央行注资的银行来自德国.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]