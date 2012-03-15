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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 18:12 BJT

〔表格〕欧元区第四季就业人口较前季减少0.2%,同比亦降0.2%

路透布鲁塞尔3月15日电---欧盟统计局周四公布的数据显示,欧元区第四季就业人口较前季减少0.2%,较上年同期亦降0.2%.

以下为详细数据:

较上季变动百分比

2011 2011 2011 2011

第一季 第二季 第三季 第四季

欧元区17国 0.0 0.2 -0.2 -0.2

欧盟27国 0.1 0.2 -0.2 -0.1

较上年同期变动百分比

2011 2011 2011 2011

第一季 第二季 第三季 第四季

欧元区17国 0.2 0.4 0.2 -0.2

欧盟27国 0.5 0.4 0.1 0.0

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--编译 白云;审校 程琳

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