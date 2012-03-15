版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 18:12 BJT

〔标题新闻〕希腊第四季失业率从第三季的17.7%升至20.7%,为1998年编制数据以来最高

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7N504Q]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐