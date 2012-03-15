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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 19:47 BJT

〔英国经济〕货币政策取决于海外风险--央行官员布罗德班特

路透伦敦3月15日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周四表示,英国经济复苏所需要的银行信贷复苏,取决于欧元区债务危机的缓解,而不是国内借款人还款.

他表示,如果海外风险降低,银行业融资条件改善,那么英国央行或最终加息,哪怕是国内债务水平高企.

不过他表示,这不太可能"在短期内"发生,因经济所面临的风险依旧很高.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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