版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 20:40 BJT

〔表格〕美国2月PPI较前月上升0.4%,较上年同期上升3.3%

路透3月15日电---美国劳工部周四公布:

* 美国2月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为上升0.5%),较上年同期上升3.3%(预估为上升3.4%)

* 美国2月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上0.2%),较上年同期升3.0%(预估为升2.9%)

* 美国2月PPI按年升幅为2010年8月以来最小

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐