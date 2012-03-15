〔马来西亚期市〕棕榈油期价再创九个月高点,受出口复苏提振

路透新加坡3月15日电---马来西亚棕榈油期货周四小涨,再创九个月高位,因出口数据强劲预示棕榈油需求前景理想,而南美大豆供应忧虑亦支撑价格.

马来西亚3月1-15日棕榈油出口改善,帮助棕榈油今年以来的涨幅扩大至7.2%,而希腊达成债务互换协议和美国零售销售数据改善等利好消息亦提振人气.

"总体而言,外部市场已相当强劲,外部消息也相当利好.大豆价格亦处于升势,部分受到对全球经济信心改善的提振,"马来西亚CIMB Investment Bank的分析师Ivy Ng表示.

"更重要的是,人们看到南美大豆产量预估不断被调降,感到有些担心,因此,这可能促使人们在未来寻求买入."

指标5月棕榈油期约FCPOc3上涨0.5%,收报每吨3,403马币(林吉特).价格一度触及3,415马币,为去年6月以来最高.

周四成交量为23,594口,略低于25,000口的一般水准.

技术面看,路透市场分析师王涛表示,棕榈油期价面临3,398马币的阻力位,若升破该水准或打开升向3,440马币的空间.

船运调查机构ITS称,马来西亚3月1-15日棕榈油出口较前月同期增37.1%至697,804吨.

另一家调查机构SGS称,马来西亚3月1-15日棕榈油出口较上月同期增41.9%至701,536吨.

市场人士将密切关注美国农业部本月底发布的官方种植预估报告,以判断本年度大豆的产量.(完)