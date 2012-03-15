(重发)〔东南亚股市〕泰国股市升至近16年高位,但印尼和菲律宾股市下滑

(重发以补上遗漏段落)

路透曼谷3月15日电---泰国股市周四升至近16年高位,银行股和电信股领涨,但印尼和菲律宾股市下跌,因对于中国经济增速的担忧重燃打压亚洲市场人气.

泰国股市.SETI收高0.6%至1,171.34点,脱离盘中高位1,174.42,后者为1996年以来的最高.

国内需求坚韧吸引投资者买进银行和电信股,盘谷银行(BBL.BK)上涨3.1%,电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK上涨2.7%.

马来西亚股市.KLSE也收高0.23%.越南股市.VNI上涨1.84%.

印尼股市.JKSE在振荡交投中收低0.35%,菲律宾股市.PSI则下跌0.38%,周三曾升至纪录高位.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微跌0.02%,未能突破年内高点.前一日曾上涨1.2%.

亚洲股市周四下滑,至0944GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.17%.

中国总理温家宝周三表示,中国必需迎接较慢的经济增速并实施大胆的政治改革,以防止经济滑坡.

温家宝的讲话令短期内中国楼市调控放松的希望受挫,推动中国股市下跌.

推动新兴东南亚股市的整体资金流动依旧良好,不过资金似乎更具选择性,主要关注内向型的个股,该地区的券商表示.

Thanachart Securities投资咨询部门主管Pichai Lertsupongkij表示:"投资者再度谨慎起来.我认为仍然可以预期流动性将驱动市场,不过股市进一步的涨势或不会很快."

1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3025.84 -0.56 -0.02 +14.34 2646.35

马来西亚 .KLSE 1579.38 3.67 +0.23 +3.18 1530.73

泰国 .SETI 1171.34 6.98 +0.60 +14.24 1025.32

印尼 .JKSE 4039.98 -14.35 -0.35 +5.70 3821.99

菲律宾 .PSI 5031.78 -19.21 -0.38 +15.09 4371.96

越南 .VNI 441.85 7.99 +1.84 +25.69 351.55

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(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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