(重发)〔东南亚股市〕泰国股市升至近16年高位,但印尼和菲律宾股市下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补上遗漏段落)
路透曼谷3月15日电---泰国股市周四升至近16年高位,银行股和电信股领涨,但印尼和菲律宾股市下跌,因对于中国经济增速的担忧重燃打压亚洲市场人气.
泰国股市.SETI收高0.6%至1,171.34点,脱离盘中高位1,174.42,后者为1996年以来的最高.
国内需求坚韧吸引投资者买进银行和电信股,盘谷银行(BBL.BK)上涨3.1%,电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK上涨2.7%.
马来西亚股市.KLSE也收高0.23%.越南股市.VNI上涨1.84%.
印尼股市.JKSE在振荡交投中收低0.35%,菲律宾股市.PSI则下跌0.38%,周三曾升至纪录高位.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微跌0.02%,未能突破年内高点.前一日曾上涨1.2%.
亚洲股市周四下滑,至0944GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.17%.
中国总理温家宝周三表示,中国必需迎接较慢的经济增速并实施大胆的政治改革,以防止经济滑坡.
温家宝的讲话令短期内中国楼市调控放松的希望受挫,推动中国股市下跌.
推动新兴东南亚股市的整体资金流动依旧良好,不过资金似乎更具选择性,主要关注内向型的个股,该地区的券商表示.
Thanachart Securities投资咨询部门主管Pichai Lertsupongkij表示:"投资者再度谨慎起来.我认为仍然可以预期流动性将驱动市场,不过股市进一步的涨势或不会很快."
1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3025.84 -0.56 -0.02 +14.34 2646.35
马来西亚 .KLSE 1579.38 3.67 +0.23 +3.18 1530.73
泰国 .SETI 1171.34 6.98 +0.60 +14.24 1025.32
印尼 .JKSE 4039.98 -14.35 -0.35 +5.70 3821.99
菲律宾 .PSI 5031.78 -19.21 -0.38 +15.09 4371.96
越南 .VNI 441.85 7.99 +1.84 +25.69 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。